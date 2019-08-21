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Роман Бобылев, член Общественного совета Ростуризма:

Проект Ростуризма, о котором пишет "РГ", имеет все шансы на успех. Особенно если получит всестороннюю поддержку.

Так называемые путешествия выходного дня между соседними субъектами Федерации или же в пределах какого-то одного субъекта сейчас набирают большую популярность. В сфере туризма появилось даже такое понятие, как "длинные выходные". Люди отправляются в какой-то город, расположенный, скажем, в трех-пяти часах езды от их дома, и отдыхают там с пятницы по воскресенье. Гостиницы и загородные дома отдыха, пансионаты, различные туристические комплексы начали подстраиваться под эти запросы россиян и формировать специальные пакеты, предусматривающие заезд во второй половине дня пятницы и выезд поздним вечером в воскресенье. Для таких туристов выходного дня придумывают всяческие развлекательные программы, в том числе и для детей, поскольку подобный вид отдыха чаще всего выбирают именно семьи с детьми.

Фото: iStock
Ростуризм предложит россиянам отдых на уикенд

Поэтому Ростуризм, скажем так, поймал правильную волну. И если данный проект популяризировать, то он будет очень быстро развиваться. Я считаю, что это нужное дело. Многие наши соотечественники бывали в разных уголках мира, любовались достопримечательностями и природой Европы, Америки, Азии, а вот о красотах и памятниках собственной страны знают не так уж много. Проект как раз и поможет россиянам открыть для себя туристические возможности их необъятной Родины.

Вообще, наше государство сейчас предпринимает всевозможные меры для развития как внутреннего, так и международного туризма в России. Работа кипит, меняются стратегии и подходы к решению данного вопроса. Если говорить именно о международном туризме, то в настоящее время интерес иностранных путешественников к нашей стране расширился. Раньше самыми популярными направлениями у иностранцев были, конечно же, Москва и Санкт-Петербург, а также Байкал. Сегодня все больше туристов отправляются в Сибирь и на Урал. Местные региональные власти активно занимаются решением вопросов улучшения качества обслуживания туристов, развития туристической инфраструктуры и доведения ее до уровня мировых стандартов, вопросов транспортной доступности тех или иных туристических объектов. Пока это все происходит несколько хаотично. Каждый регион сам определяет, в каком направлении ему двигаться. Но в дальнейшем мы обязательно придем к комплексному, взаимосвязанному развитию всех регионов.

Экономика Туризм Развитие туризма в России
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