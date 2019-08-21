Что грозит капитану судна Open Arms, высадившему мигрантов в Италии

Приключения мигрантов, спасенных в Средиземном море экипажем судна Open Arms и лишь недавно высаженных на Лампедузе, закончились. А вот у капитана Оскара Кампса, доставившего их на берег, они только начинаются. Ему предстоит столкнуться не только с итальянской, но и испанской судебной системой.

Ранее прокуратура города Агридженто, расположенного на острове Сицилия, постановила конфисковать стоявшее более двух недель у берегов Лампедузы судно. Данное решение было связано с необходимостью провести немедленную эвакуацию всех остававшихся на борту мигрантов из-за "ужасных психологических условий", в которых они оказались. Формально капитан Open Arms действовал согласно указаниям итальянской стороны. В территориальные воды судно зашло только после того, как административный суд области Лацио дал на это свое разрешение, обойдя тем самым запрет главы МВД Маттео Сальвинии. Без этого капитану грозил бы штраф до одного миллиона евро, как это предусматривает принятый совсем недавно декрет о безопасности. Однако разбирательство все равно будет.

По указанию прокурора Агридженто Луиджи Патронаджио, конфискованное судно должно прибыть на Сицилию. Его же ведомство открыло дело о неисполнении госслужащими служебных обязанностей. Хотя никаких имен в нем не упоминается, итальянские СМИ полагают, что направлено оно против главы МВД Маттео Сальвинии.

Аналогичное дело против лидера партии Лига севера уже открывали в прошлом году, когда он запретил судну Diciotti высаживать мигрантов на итальянский берег. Тогда Сальвини был спасен от этого разбирательства сенатом, который дал политику парламентский иммунитет. Сейчас, когда правительственная коалиция развалилась, это вряд ли повторится.

Капитану Open Arms стоит больше опасаться жалоб, поданных против него в Испании. Партия Vox обратилась в прокуратуру, обвиняя каталонскую неправительственную организацию Proactiva Open Arms, которой принадлежит судно, в "содействии нелегальной миграции", связях с преступными организациями, занимающимися торговлей людьми, нарушении морского законодательства. Утверждается, что предпринятые капитаном Кампсом действия привели к "серьезному гуманитарному кризису", проставили под угрозу жизни почти 150 человек. Он мог высадить людей в ближайшем порту Туниса или Мальты, которые были гораздо ближе Лампедузы, однако не сделал этого.

"Эта НПО маскирует свои действия под спасение, однако является соучастником и международных преступных группировок, которые организовывают перевозки людей, что приносит им миллионы евро прибыли", - заявил лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль.

По его словам, эти деньги используются для разжигания конфликтов в странах Африки и Ближнего Востока, что приводит к еще большим потокам мигрантов.

Если эти обвинения будут доказаны, капитану грозит до восьми лет лишения свободы.

Претензии к НПО выдвигает и официальный Мадрид. Исполняющая обязанности вице-премьера Испании Кармен Кальво напомнила, что Open Arms не имеет разрешения на спасение, что это грозит штрафом до 900 тысяч евро. "У него есть лицензия на гуманитарную помощь и перевозку продуктов, капитан об этом прекрасно знает", - отметила Кальво.

Она также проинформировала, что на протяжении всего кризиса глава временного правительства Испании Педро Санчес контактировал с итальянскими властями, различными министрами, за исключением Сальвини, выступавшим категорически против высадки мигрантов на итальянский берег.

И в тот момент, когда еще не было дано разрешение на заход Open Arms в порт, Мадрид отправил корабль Audaz, чтобы сопроводить судно до Балеарских островов. В настоящее время он все еще движется в сторону Лампедузы, ожидая новых указаний. При необходимости он готов взять на борт часть мигрантов, которые по распределению должны достаться Испании. Помимо пиренейского королевства готовность разместить спасенных у себя уже выразили Франция, Германия. Люксембург, Румыния и Португалия.