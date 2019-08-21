Датские политики возмутились переносом визита Трампа в Копенгаген

По ее словам, принятое американским лидером решение было неожиданным для датской стороны, тем более, что визит должен был состояться приглашению королевы Дании Маргрете II.
В то же время многие датские политики выразили возмущение этим шагом Трампа. Экс-министр по делам бизнеса Дании и представитель Консервативной народной партии по делам Гренландии Расмус Ярлов написал в Twitter: "Мне, датчанину и консерватору, очень сложно поверить в это. Без каких-либо причин Трамп думает, что автономная часть нашей страны может быть выставлена на продажу. Затем оскорбительным образом отменяет визит, к которому все готовились".
"Дания с радостью перенесет ожидавшуюся через 2 недели встречу на время, когда новый президент США займет кресло", - отметила еще один представитель консерваторов Маи Меркадо.
Председатель Либеральной партии Мортен Остергорд в связи с непостоянством и непредсказуемостью Трампа предложил обращать больше внимания на страны ЕС, чем на США (Дания считается их главным союзником в Европе, поддерживая их политику).
Примечательно, что официальный Копенгаген пока не выступил с заявлением по поводу отмены визита американского лидера.
Ранее президент США написал в Twitter, что отложил запланированную ранее встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отсутствия заинтересованности с ее стороны в обсуждении вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии. По его словам, проявив такую прямолинейность, премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании. "Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем!" - написал Трамп.
На прошлой неделе Фредериксен заявила, что Гренландия не может быть продана США и дискуссию о покупке острова она назвала абсурдной. Премьер-министр отметила, что возможность подобной сделки исключена, так как Гренландия имеет статус автономии и не является датской. Фредериксен также выразила надежду на то, что заявления Трампа - это шутка.