Датские политики возмутились переносом визита Трампа в Копенгаген

Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить свой визит в Копенгаген, ранее планировавшийся на 2-3 сентября. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.

По ее словам, принятое американским лидером решение было неожиданным для датской стороны, тем более, что визит должен был состояться приглашению королевы Дании Маргрете II.

В то же время многие датские политики выразили возмущение этим шагом Трампа. Экс-министр по делам бизнеса Дании и представитель Консервативной народной партии по делам Гренландии Расмус Ярлов написал в Twitter: "Мне, датчанину и консерватору, очень сложно поверить в это. Без каких-либо причин Трамп думает, что автономная часть нашей страны может быть выставлена на продажу. Затем оскорбительным образом отменяет визит, к которому все готовились".

"Дания с радостью перенесет ожидавшуюся через 2 недели встречу на время, когда новый президент США займет кресло", - отметила еще один представитель консерваторов Маи Меркадо.

Председатель Либеральной партии Мортен Остергорд в связи с непостоянством и непредсказуемостью Трампа предложил обращать больше внимания на страны ЕС, чем на США (Дания считается их главным союзником в Европе, поддерживая их политику).

Примечательно, что официальный Копенгаген пока не выступил с заявлением по поводу отмены визита американского лидера.

Ранее президент США написал в Twitter, что отложил запланированную ранее встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отсутствия заинтересованности с ее стороны в обсуждении вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии. По его словам, проявив такую прямолинейность, премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании. "Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем!" - написал Трамп.

На прошлой неделе Фредериксен заявила, что Гренландия не может быть продана США и дискуссию о покупке острова она назвала абсурдной. Премьер-министр отметила, что возможность подобной сделки исключена, так как Гренландия имеет статус автономии и не является датской. Фредериксен также выразила надежду на то, что заявления Трампа - это шутка.