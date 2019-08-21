Датские политики возмутились переносом визита Трампа в Копенгаген

Новости

Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой 14:05
В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест 14:05
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу 14:00
Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке 13:58
В Благовещенске дети пострадали при обрушения штукатурки в детсаду 13:57
На Кубани в лобовом ДТП пострадали пять человек 13:44
Фото: Украинская певица "уличила" Бузову в плагиате 13:40
Коллега рассказал о семье депутата, подозреваемого в убийстве жены 13:35
В Крыму нашли древний христианский храм 13:35
Погибшую на пути из Мекки дагестанскую паломницу похоронили в Эр-Рияде 13:35
Археологи вскрыли саркофаг эпохи Меровингов 13:35
ХК "Динамо" расторг контракт с актером сериала "Универ" 13:29
Китай выразил протест в связи с планами США поставить Тайваню F-16 13:29
Пермский охотник нашел пропавших пять дней назад пенсионеров 13:26
В Канаде гризли унес из палатки и растерзал французского музыканта 13:25
Житель Волгограда напал с ножами на полицейских 13:13
В Сочи водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места ДТП 13:10
Двое россиян пострадали при пожаре в Германии 13:07
Доспехи Рассела Кроу из "Гладиатора" уйдут с молотка в Лондоне 13:07
Белорусский силач поднялся по лестнице любви с 200-килограммовой штангой 13:05
"Волгарь"высмеял компенсацию, положенную клубу за трансферы Сутормина 13:05
В пермском зоопарке у лангуров родился детеныш апельсинового цвета 13:05
На ремонт дорог в Петербурге дополнительно выделят 2,4 млрд рублей 13:00
В Рязани рабочий погиб при очистке цистерны от нефтепродуктов 13:00
В Башкирии пятилетняя девочка погибла из-за упавшего шкафа 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 13:46
Рубрика: В мире

Датские политики возмутились переносом визита Трампа в Копенгаген

Текст: Юрий Когалов
Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить свой визит в Копенгаген, ранее планировавшийся на 2-3 сентября. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

По ее словам, принятое американским лидером решение было неожиданным для датской стороны, тем более, что визит должен был состояться приглашению королевы Дании Маргрете II.

Премьер Дании назвала абсурдом желание Трампа купить Гренландию

В то же время многие датские политики выразили возмущение этим шагом Трампа. Экс-министр по делам бизнеса Дании и представитель Консервативной народной партии по делам Гренландии Расмус Ярлов написал в Twitter: "Мне, датчанину и консерватору, очень сложно поверить в это. Без каких-либо причин Трамп думает, что автономная часть нашей страны может быть выставлена на продажу. Затем оскорбительным образом отменяет визит, к которому все готовились".

"Дания с радостью перенесет ожидавшуюся через 2 недели встречу на время, когда новый президент США займет кресло", - отметила еще один представитель консерваторов Маи Меркадо.

Председатель Либеральной партии Мортен Остергорд в связи с непостоянством и непредсказуемостью Трампа предложил обращать больше внимания на страны ЕС, чем на США (Дания считается их главным союзником в Европе, поддерживая их политику).

Примечательно, что официальный Копенгаген пока не выступил с заявлением по поводу отмены визита американского лидера.

Трамп допустил снижение налогов

Ранее президент США написал в Twitter, что отложил запланированную ранее встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отсутствия заинтересованности с ее стороны в обсуждении вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии. По его словам, проявив такую прямолинейность, премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании. "Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем!" - написал Трамп.

На прошлой неделе Фредериксен заявила, что Гренландия не может быть продана США и дискуссию о покупке острова она назвала абсурдной. Премьер-министр отметила, что возможность подобной сделки исключена, так как Гренландия имеет статус автономии и не является датской. Фредериксен также выразила надежду на то, что заявления Трампа - это шутка.

В мире Европа Дания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
Топ-менеджеру автодилера "Рольф" продлили арест
Китай выразил протест в связи с планами США поставить Тайваню F-16
Коллега рассказал о семье депутата, подозреваемого в убийстве жены