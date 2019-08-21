Дешевый смартфон Xiaomi впервые получит NFC. Почему это важно?

В китайских соцсетях распространяется ролик, на котором, как предполагается, виден смартфон Redmi Note 8 (или его Pro-версия) с работающим модулем NFC. Мужчина держит девайс в руках, а затем прикладывает к бесконтактной площадке турникета, после чего он открывается.

Если эта информация подтвердится, то в линейке Redmi (сейчас она позиционируется как отдельный бюджетный бренд) впервые появится возможность бесконтактной оплаты наряду с другими преимуществами NFC. До этого модуль ставился только во флагманские устройства Mi.

Важность такого шага в том, что именно Xiaomi по силам сделать технологию NFC по-настоящему массовой и доступной в дешевых устройствах. Многие владельцы Redmi Note 7 признают, что смартфон хорош всем, но ему не хватает модуля бесконтактной оплаты.

Еще одна опция - встроенный инфракрасный порт для управления домашней техникой.

Наконец, из официального тизера стала известна дата презентации Redmi Note 8 - 29 августа. В серию войдут три устройства, на картинке виден смартфон с четырьмя объективами камеры (один - сбоку от основной линии). Судя по всему, одна из моделей получит 64-мегапиксельный сенсор.