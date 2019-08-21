Дешевый смартфон Xiaomi впервые получит NFC. Почему это важно?

В китайских соцсетях распространяется ролик, на котором, как предполагается, виден смартфон Redmi Note 8 (или его Pro-версия) с работающим модулем NFC. Мужчина держит девайс в руках, а затем прикладывает к бесконтактной площадке турникета, после чего он открывается.
#Xiaomi #Redmi #RedmiNote8 #RedmiNote8pro— Xiaomishka (@xiaomishka) 20 августа 2019 г.
Redmi Note 8 Pro confirmed the NFC function. pic.twitter.com/CieyprElIZ
Если эта информация подтвердится, то в линейке Redmi (сейчас она позиционируется как отдельный бюджетный бренд) впервые появится возможность бесконтактной оплаты наряду с другими преимуществами NFC. До этого модуль ставился только во флагманские устройства Mi.
Важность такого шага в том, что именно Xiaomi по силам сделать технологию NFC по-настоящему массовой и доступной в дешевых устройствах. Многие владельцы Redmi Note 7 признают, что смартфон хорош всем, но ему не хватает модуля бесконтактной оплаты.
Еще одна опция - встроенный инфракрасный порт для управления домашней техникой.
#Xiaomi #Redmi #RedmiNote8 #RedmiNote8pro— Xiaomishka (@xiaomishka) 21 августа 2019 г.
New day and new Redmi Note 8 short video.
Now we have IR-remote control confirmed! pic.twitter.com/LB9aD1tTzo
Наконец, из официального тизера стала известна дата презентации Redmi Note 8 - 29 августа. В серию войдут три устройства, на картинке виден смартфон с четырьмя объективами камеры (один - сбоку от основной линии). Судя по всему, одна из моделей получит 64-мегапиксельный сенсор.
#Xiaomi #Redmi #RedmiNote8 #RermiNote8Pro #64MP— Xiaomishka (@xiaomishka) 21 августа 2019 г.
More official posters today.
64 million four-photo era.
3 Redmi Note 8 series new products released.
Released on August 29
😎0 yuan reservation is now open
🚀 Quick Global Launch for Redmi Note 8. pic.twitter.com/Xlw5WlU5gA