ХК "Динамо" расторг контракт с актером сериала "Универ"

Московское "Динамо" сообщило, что популярный актер и шоумен Станислав Ярушин не сможет принять участие в турнире на Кубок Мэра Москвы по хоккею.

Актер сериала "Универ" Станислав Ярушин и московское "Динамо" расторгли контракт, подписанный 20 августа. Так что на стартующем Кубке Мэра Москвы актер-хоккеист не сыграет.

Динамовские болельщики уже успели пошутить в соцсетях, что актер не смог перенести тренировку под руководством Владимира Крикунова, который во время предсезонной подготовки всегда очень сильно нагружает хоккеистов.

Пока "Динамо" и Ярушин не раскрыли тайну этого "трансфера".