Иностранцы смогут посещать Петербург и область по электронным визам

Число финских туристов, посещающих Санкт-Петербург и Ленинградскую область, вырастет после того, как Россия начнет выдавать иностранцам электронные визы для поездок в эти регионы. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии заявил в Хельсинки российский лидер Владимир Путин.

Он добавил, что в этой сфере есть еще нерешенные вопросы, но они будут улажены.

"Господин президент [Саули Ниинистё] в ходе нашей сегодняшней дискуссии отметил, что есть еще нерешенный вопрос с обменом информацией в этой сфере между профильными ведомствами, но мы поработаем над этим вопросом", - сказал Путин.

Кстати, по его информации, туристическая активность в обоих направлениях и без того высока. Так, в 2018 году в Финляндию въехали около 3,5 млн россиян, а в РФ - примерно 1 млн финнов.