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Рубрика: В мире

Конгресс США примет решение о поставке Тайваню 66 истребителей F-16

Слухи о продаже Тайваню американских истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов подтверждаются.

Фото: iStock
Китай предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос

Белый дом официально известил конгресс о поставке Тайбэю авиационной техники и сопутствующего оборудования. Американские законодатели теперь должны в течение 30 дней изучить новый военный контракт.

Отметим, что Тайвань является союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин уже заявил, что примет ответные меры для защиты своих интересов в случае выполнения этой сделки.

"Подобный шаг - грубое нарушение суверенитета Китая. Мы требуем от США понимания того, насколько щекотлив и серьезен данный вопрос", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Добавим, что в рамках программы иностранной военной помощи Вашингтон поставит Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70.

В мире США В мире Восточная Азия Китай
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