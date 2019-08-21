Конгресс США примет решение о поставке Тайваню 66 истребителей F-16

Слухи о продаже Тайваню американских истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов подтверждаются.

Белый дом официально известил конгресс о поставке Тайбэю авиационной техники и сопутствующего оборудования. Американские законодатели теперь должны в течение 30 дней изучить новый военный контракт.

Отметим, что Тайвань является союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин уже заявил, что примет ответные меры для защиты своих интересов в случае выполнения этой сделки.

"Подобный шаг - грубое нарушение суверенитета Китая. Мы требуем от США понимания того, насколько щекотлив и серьезен данный вопрос", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Добавим, что в рамках программы иностранной военной помощи Вашингтон поставит Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70.