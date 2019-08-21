Минстрой проверит IQ городов

До конца года будет разработан индекс интеллекта (IQ) городов, который наглядно покажет, как в разных сферах жизни города применяются новые технологии. Чем выше степень проникновения цифровых решений в городскую среду, тем выше IQ.

Мониторинг использования технологий в городах позволит узнать, в каких регионах России есть проблемы с цифровизацией, чтобы их решить. Фото: Kokoroyuki / iStock

Минстрой объявил конкурс на разработку методики оценки уровня цифровизации городов России. Методику и первые результаты индекса обещают показать уже в этом году. Как пояснил "РГ" помощник министра строительства и ЖКХ Александр Понькин, система показателей оценки рейтинга IQ городов охватит почти все направления социально-экономического развития городов: городское управление, транспорт, социальные услуги (здравоохранение, образование, ЖКХ и т. д.), экономическое состояние и инвестиционный климат города, безопасность, экологию, демографию, рынок труда, культуру и туризм.

Критерии цифровизации городов должны включать в себя электронные карты участков, кадастровые карты, базы плательщиков, сведения по начислениям

Как уточнили в Минстрое, в мире такого индекса еще не было. "В число индикаторов войдет уровень участия людей в принимаемых решениях, автоматизация базовых городских процессов, начиная от форм обратной связи и заканчивая мониторингом качества среды", - отметил Александр Понькин.

Позитивных примеров "умных городов", которыми можно вдохновиться при разработке методики оценки, уже немало. Одним из параметров уровня IQ может стать степень цифровизации вызова экстренных служб. Как образец - система управления городом в Новомосковске Тульской области. У города есть единая диспетчерская, при обращении в которую оператор выбирает нужное направление.

В случае ДТП, например, сигнал поступает не только профильным службам: скорой помощи и полиции, но и коммунальщикам (в случае, если нужно открыть шлагбаум для машин). Далее система сама распределяет задачи по службам и контролирует их выполнение, подсказывая, куда направляться, определяя самый близкий к точке экипаж.

Другим параметром индекса могут стать системы видеонаблюдения в городах, а точнее, их эффективность. Во многих городах даже если и установлены камеры, качество изображений на них оставляет желать лучшего.

Отдельный блок - сфера ЖКХ, которая особенно нуждается в новых технологиях. Например, своевременное оповещение, если в инфраструктуре города возникала проблема. Изношена труба - в диспетчерскую должен поступить сигнал. Перегорела лампочка в уличном фонаре - сигнал. Главное, все это должно происходить автоматически, а не после того, как местные жители "оборвут" телефон диспетчера.

"Критерии цифровизации городов должны включать в себя электронные карты участков, кадастровые карты, базы плательщиков, сведения по начислениям. Во многих городах реализуется опыт единой диспетчерской по жалобам на все услуги ЖКХ. В системе содержатся сроки устранения проблем, есть обратная связь. Это минимальный набор сведений, который должен войти в методику оценки IQ городов", - уверена Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль".

С помощью индекса IQ можно будет узнать, насколько эффективно региональные власти и организации взаимодействуют между собой, а также работают с жителями города.

Последнее особенно важно, поскольку индекс разрабатывается как раз для того, чтобы помочь в выявлении текущих проблем городов и перспектив их решения. Значительную роль в этом играют местные жители. Например, в некоторых регионах люди не могут воспользоваться формой обратной связи на сайте, чтобы оставить обращение, потому что специальных сайтов до сих пор или нет, или работа с жителями там не предусмотрена.

Если в некоторых городах есть приложения для взаимодействия властей и населения, человек может оставить жалобу на некачественную уборку в доме или другую проблему, то в регионах такие разработки только начинают появляться. Индекс IQ позволит выявить такие регионы и ускорить работу над цифровой трансформацией в них.

Кроме того, с помощью такого индекса можно определять объемы средств, которые необходимо направлять на внедрение инновационных технологий.

"При сравнении IQ городов мы будем смотреть не только на величину показателя, но и на динамику ее изменений, так как очевидно, что у городов разные исходные данные. Динамика позволит увидеть эффективность внедряемых решений и оценить работу команды в городе и регионе. После того как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс качества городской среды", - заключил глава Минстроя Владимир Якушев.