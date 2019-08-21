Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8

Для возвращения к формату "большой восьмерки" нужно знать мнение всех участников G7, тогда как пока на эту тему высказывались только двое - президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон.

"Там много других членов. Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных", - приводит ТАСС комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Напомним, накануне Трамп и Макрон, если верить источнику CNN, признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным. Трамп якобы намерен поднять этот вопрос на саммите G7 в Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Кроме США и Франции в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония.