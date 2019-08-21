CNN: Трамп и Макрон договорились позвать Россию на встречу G7

Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств договорились пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в следующем году, передает CNN.

С соответствующим предложением выступил Макрон. Трамп его принял и заверил, что поднимет этот вопрос во время работы саммита во французском Биаррице с 24 по 26 августа.

Ранее Трамп выступил за возвращение России в состав "Большой восьмерки". "Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию в составе группы", - сказал американский лидер. На что сенатор Алексей Пушков ответил, что мысль главы Белого дома о том, что Россия должна быть в составе G8 - здравая и единственно верная. Однако, по его словам, остается непонятным, как это сочетается с 70 видами антироссийских санкций, введенных Вашингтоном. "Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать", - написал Пушков в Twitter.

О том, присоединится ли Россия к "Большой семерке", Владимир Путин обсудил с Эмманюэлем Макроном во время своего визита во Францию 19 августа. Необходимо, чтобы Россия "слилась" с европейским миром, заявил тогда французский президент.

Напомним, Россия была членом "восьмерки" до марта 2014 года. Владимир Путин уже говорил, что РФ из "семерки"-"восьмерки" никуда не выходила.