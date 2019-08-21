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21.08.2019 06:27
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, выступившего за возвращение России в состав "Большой восьмерки".

Фото: Александр Корольков/РГ
Пушков: Санкционная политика стала одним из главных инструментов для США

По мнению российского сенатора, мысль главы Белого дома о том, что Россия должна быть в составе G8 - здравая и единственно верная. Однако остается непонятным, как это сочетается с 70 видами антироссийских санкций, введенных Вашингтоном. "Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать", - написал Пушков в Twitter.

Ранее американский лидер высказал мнение, что было бы уместно иметь Россию в составе группы "Большой восьмерки". Он также предположил, что Россия была исключена из G8 при экс-президенте США Бараке Обаме, поскольку российский лидер Владимир Путин "перехитрил его".

Россия была членом "восьмерки" до марта 2014 года, а затем Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония перешли к работе в G7. Москва же сосредоточились на работе в других форматах, например, G20, пишет РИА Новости.

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