Премьер Туниса отказался от французского гражданства

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед отказался от французского гражданства ради президентского кресла, которое намерен занять по итогам выборов, назначенных на 15 сентября. Политика называют одним из главных претендентов на этот пост.

"Как и сотни тысяч тунисцев, которые проживали и работали за границей, я имел второе гражданство", - написал Шахед на своей странице в социальной сети Facebook. Однако глава 74 Конституции гласит, что каждый кандидат на пост президента должен иметь только гражданство своей страны и обязан отказаться от второго, если намерен принять участие в выборах. "И я отказался от него перед тем, как зарегистрировать свою кандидатуру", - отметил политик, добавив, что тот, кто стремится занять высший пост в стране, не сможет одержать победу на выборах, пока не поступит аналогичным образом. "Я призываю всех кандидатов сделать то же самое", - отметил Шахед.

Напомним, первый тур президентских выборов в Тунисе состоится 15 сентября. На предвыборную кампанию отведено 12 дней - со 2 по 13 сентября. Изначально голосование должно было состояться в конце года, но дату выборов перенесли из-за смерти президента страны Аль-Баджи Гаида ас-Себси, скончавшегося в конце июля в возрасте 92 лет.

Временно исполняющим обязанности главы государства стал спикер ассамблеи народных представителей (парламента) Мухаммед ан-Насер. В соответствии с конституцией, он должен организовать проведение выборов в срок от 45 до 90 дней. При этом временный президент не может вносить изменения в конституцию республики и распускать парламент.

Ранее стало известно, что ведомство, отвечающее за проведение выборов в Тунисе, зарегистрировало 26 кандидатов на пост президента страны, при этом отклонив заявки еще 71 претендента. Впрочем, по словам главы учреждения Набила Баффуна, у них еще есть время подать апелляцию, поскольку окончательные списки будут опубликованы только 31 августа.