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21.08.2019 12:50
Рубрика: В мире

Премьер Туниса отказался от французского гражданства

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед отказался от французского гражданства ради президентского кресла, которое намерен занять по итогам выборов, назначенных на 15 сентября. Политика называют одним из главных претендентов на этот пост.

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"Как и сотни тысяч тунисцев, которые проживали и работали за границей, я имел второе гражданство", - написал Шахед на своей странице в социальной сети Facebook. Однако глава 74 Конституции гласит, что каждый кандидат на пост президента должен иметь только гражданство своей страны и обязан отказаться от второго, если намерен принять участие в выборах. "И я отказался от него перед тем, как зарегистрировать свою кандидатуру", - отметил политик, добавив, что тот, кто стремится занять высший пост в стране, не сможет одержать победу на выборах, пока не поступит аналогичным образом. "Я призываю всех кандидатов сделать то же самое", - отметил Шахед.

Напомним, первый тур президентских выборов в Тунисе состоится 15 сентября. На предвыборную кампанию отведено 12 дней - со 2 по 13 сентября. Изначально голосование должно было состояться в конце года, но дату выборов перенесли из-за смерти президента страны Аль-Баджи Гаида ас-Себси, скончавшегося в конце июля в возрасте 92 лет.

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Временно исполняющим обязанности главы государства стал спикер ассамблеи народных представителей (парламента) Мухаммед ан-Насер. В соответствии с конституцией, он должен организовать проведение выборов в срок от 45 до 90 дней. При этом временный президент не может вносить изменения в конституцию республики и распускать парламент.

Ранее стало известно, что ведомство, отвечающее за проведение выборов в Тунисе, зарегистрировало 26 кандидатов на пост президента страны, при этом отклонив заявки еще 71 претендента. Впрочем, по словам главы учреждения Набила Баффуна, у них еще есть время подать апелляцию, поскольку окончательные списки будут опубликованы только 31 августа.

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