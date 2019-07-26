Спикер парламента Туниса стал временным президентом страны

В Тунисе спикер ассамблеи народных представителей (парламент) Мухаммед ан-Насер в четверг принес присягу в качестве временного президента страны. В соответствии с конституцией, спикер парламента может занимать этот пост от 45 до 90 суток до проведения досрочных выборов.

Согласно закону, временный президент не может вносить изменения в конституцию республики и распускать парламент. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Напомним, 92-летний президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале, куда в среду был госпитализирован в связи с недомоганием. Церемония прощания с ас-Себси пройдет в субботу. В Тунисе объявлен семидневный национальный траур в связи с кончиной главы государства.

Отметим, что Бежи Каид ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.