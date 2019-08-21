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21.08.2019 20:23
Рубрика: Власть

Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет

Текст: Галина Мисливская
Россия не будет первой размещать новые ракеты малой средней дальности, но займется их разработкой в качестве ответного шага на испытания, проведенные в США, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на пресс- конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера", - цитирует ТАСС слова Владимира Путина. "Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - добавил он.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Глава российского государства также отметил, что Москва пока не услышала ответной реакции ни от США, ни от европейских партнеров. Он напомнил, что ракета "Томогавк" морского базирования теперь приспособлена для пусков с земли. Президент считает, что пуски этих ракет могут быть осуществлены с тех установок, которые уже расположены в Румынии и в ближайшее время должны появиться в Польше. "Достаточно поменять только программное обеспечение. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится. Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - отметил Владимир Путин.

При этом он согласился с президентом Финляндии в том, что необходим диалог по вопросам безопасности. "Мы предложения по началу этого диалога уже давно сделали. Мы придерживаемся такой точки зрения. Мы готовы и с европейцами вести на этот счет дискуссии, и с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена", - подчеркнул глава государства.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Выход США из договора о РСМД
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