Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет

"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера", - цитирует ТАСС слова Владимира Путина. "Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - добавил он.

Глава российского государства также отметил, что Москва пока не услышала ответной реакции ни от США, ни от европейских партнеров. Он напомнил, что ракета "Томогавк" морского базирования теперь приспособлена для пусков с земли. Президент считает, что пуски этих ракет могут быть осуществлены с тех установок, которые уже расположены в Румынии и в ближайшее время должны появиться в Польше. "Достаточно поменять только программное обеспечение. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится. Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - отметил Владимир Путин.

При этом он согласился с президентом Финляндии в том, что необходим диалог по вопросам безопасности. "Мы предложения по началу этого диалога уже давно сделали. Мы придерживаемся такой точки зрения. Мы готовы и с европейцами вести на этот счет дискуссии, и с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена", - подчеркнул глава государства.