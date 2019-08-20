Пентагон раскрыл детали запуска запрещенной ДРСМД ракеты

Военные США успешно испытали новую ракету, которая является разновидностью крылатой ракеты для поражения наземных целей "Томагавк". Она стартовала с наземной мобильной пусковой установки и после 500 километров полета точно поразила цель.

Об этом сообщил подполковник ВВС США Роберт Карвер, комментируя запуск американскому сайту Military.com. Отмечается, что пуск был выполнен ВМС США и подразделением Пентагона по стратегическим возможностям с острова Сан-Николас в Тихом океане у побережья Калифорнии.

В американском военном ведомстве заявляют, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что США впервые после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности запустили ракету, испытание которой прежде было запрещено этим соглашением.

Напомним, ДРСМД прекратил действие второго августа по инициативе Соединенных Штатов. В минобороны США сразу же пообещали, что начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования, которые раньше были запрещены.