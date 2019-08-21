Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

При этом он указал иностранным журналистам, что "тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека".

Кроме того, по его мнению, отсутствие России в СЕ - явно не лучший способ строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока, о котором говорят некоторые лидеры.

Путин добавил, что ждет от партнеров непредвзятого отношения, а объективной оценки происходящего, передает ТАСС.

"Нам нужно […] искать вместе решение вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов", - сказал Путин.

Ниинистё, в свою очередь, заявил о важности участия России в работе Совета Европы.

"Финляндия также способствовала решению проблемы. Крайне важно, что РФ остается в европейской системе прав человека", - отметил Ниинистё, которого цитирует РИА Новости.