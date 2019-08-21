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21.08.2019 14:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московский зоопарк в "Ночь кино" покажет фильм о пандах

Текст: Ирина Огилько

Показ документального фильма, посвященного приезду из Китая в Россию бамбуковых медведей Диндин и Жуи, будет показан во время проведения акции "Ночь кино". Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Акция в зоосаде стартует 24 августа в 20.00, а до этого в 19.45 перед гостями выступит генеральный директор зоопарка Светлана Акулова и официальный представитель "Почты России", доставившей панд в столицу. Затем начнется показ документального фильма, в том числе зрители увидят уникальные кадры из китайских заповедников, где ведется работы по изучению этих животных, а так же транспортировки животных, пышные проводы, природы Поднебесной и многое другое.

Напомним, что в столице в акции "Ночь кино" примут участие семь столичных парков, которые покажут российские кино-хиты и новинки российского кино. Так, бесплатно посмотреть кино можно в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, парках Таганский, Бабушкинский, Измайловский, "Фили" и "Северное Тушино". Кинопоказы начнутся в 20.00. Так же в ночи кино будут участвовать 11 музеев. Помимо просмотра кинолент запланированы мастер-классы, уроки актерского мастерства, перформансы и многое другое.

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