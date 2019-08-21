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21.08.2019 06:32
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Текст: Сергей Жуков
"Российская газета" узнала, ноутбуки каких брендов москвичи в основном сдают в ремонт.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).

Фото: iStock
Названы смартфоны, которые ломаются чаще всего

Однако назвать их самыми ломающимися брендами нельзя - просто популярнее остальных. ASUS и Lenovo были лидерами российского рынка с 2013 года, а HP нарастил продажи за последние пять лет. Сдают в ремонт также Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).

По данным аналитиков проекта "Чудо техники", часто выходят из строя жесткие диски (21%). Далее идут поломки материнской платы и ее элементов (17%), из-за чего ноутбук не включается или выдает системные ошибки. Из-за неработающего экрана сдают 16% устройств, следом идут неисправности с клавиатурой (12%).

Бывает, что требуется замена видеочипа (10%), USB-разъем или гнездо для зарядного устройства неисправны в 10% случаев.

"ASUS чаще других брендов приносят для ремонта материнской платы и ее элементов. У бренда есть некоторые линейки устройств с недостаточно эффективной системой охлаждения, а из-за перегрева сгорают элементы материнской платы. Также у него чаще страдают разъемы для зарядного устройства, - рассказала "РГ" руководитель проекта "Чудо техники" Олеся Кузьмина. - Ноутбуки HP чаще других к нам приносят для ремонта кулера. Дело в том, что у некоторых моделей он достаточно слаб и не способен выдержать повышенные нагрузки. А пользователи иногда используют их для игр".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Обладателям ноутбуков эксперты советуют вовремя проводить диагностику, очищать компьютер от пыли и грязи, проверять температурный режим. Так можно избежать проблем с материнской платой, ремонт которой может влететь в копеечку. Чинить устройство самому специалисты не рекомендуют - можно сделать только хуже.

По словам Олеси Кузьминой, за бесплатной консультацией можно обратиться по телефону "горячей линии": 8 (495) 432-11-00. Не исключено, что проблему удастся решить дистанционно. В случае серьезной поломки специалисты подскажут, как действовать дальше и сколько может стоить ремонт.

Справка "РГ"

"Чудо техники" - первая городская "Uber-система" в сфере ремонта и поддержки цифровой техники. Она работает с 2016 года и объединяет легальные сервисные центры по ремонту техники.

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