Поезд задавил девушку в Подмосковье

На станции Львовская Курского направления Московской железной дороги пассажирский поезд дальнего следования задавил девушку, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по ЦФО.

По данным ведомства, около 11 утра пассажирский поезд следовал из украинского города Кривой Рог в Москву. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на пешехода. По данным очевидцев, девушка переходила пути в наушниках и не слышала приближение поезда. Прибывшие к месту инцидента медики констатировали смерть 20 летней девушки от полученных трав.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 11 августа была повреждена платформа Черное Горьковского направления МЖД из-за того, что у проходящего мимо товарного поезда открылся погрузочный люк.