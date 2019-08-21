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21.08.2019 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поезд задавил девушку в Подмосковье

Текст: Ирина Огилько

На станции Львовская Курского направления Московской железной дороги пассажирский поезд дальнего следования задавил девушку, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по ЦФО.

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По данным ведомства, около 11 утра пассажирский поезд следовал из украинского города Кривой Рог в Москву. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на пешехода. По данным очевидцев, девушка переходила пути в наушниках и не слышала приближение поезда. Прибывшие к месту инцидента медики констатировали смерть 20 летней девушки от полученных трав.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 11 августа была повреждена платформа Черное Горьковского направления МЖД из-за того, что у проходящего мимо товарного поезда открылся погрузочный люк.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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