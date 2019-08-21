В Удмуртии ФСИН прокомментировала освобождение насильника ребенка

Администрация колонии, в которой отбывал наказание житель Удмуртии, изнасиловавший семилетнюю девочку в Глазове, выступала против условно-досрочного освобождения мужчины. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСИН.

- По мнению администрации, поведение осужденного требовало дальнейшего контроля в исправительном учреждении, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Удмуртии задержали 56-летнего жителя Глазова, который надругался над девочкой в одном из городских дворов. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Мужчину арестовали.

Позже стало известно, что он уже не раз был судим и даже приговорен к смертной казни, но в 1998 году его помиловали, а три года назад условно-досрочно освободили из тюрьмы.