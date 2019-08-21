К поискам пропавшей в Нижегородской области девочки подключился СК РФ

Наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ выехали в Нижегородскую область, где 18 августа пропала 5-летняя девочка.

Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, столичные специалисты направлены в Вознесенский район для координации работы по поиску ребенка. Сотрудники центрального аппарата используют в таких случаях световую башню и квадрокоптер.

Напомним, что в поисках, которые ведутся в круглосуточном режиме, задействованы более 800 человек: сотрудники региональных управлений СК РФ, МВД РФ и МЧС РФ, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер", в том числе приехавшие из разных регионов страны. К настоящему времени основные силы поисковых групп брошены к месту обнаружения следов обуви, оставленных, предположительно, пропавшим ребенком.