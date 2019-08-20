К поискам пропавшей в Нижегородской области девочки привлекли 800 человек

Пропавшую в минувшие выходные в Вознесенском районе Нижегородской области пятилетнюю девочку ищут уже более 800 человек, сообщается на сайте регионального МЧС.

Задействованы все службы экстренного реагирования, волонтеры и местные жители. Ближайшие водоемы обследуются водолазной группой Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мониторинг с воздуха обеспечивают два беспилотника с тепловизорами и два вертолета ("Робинсон" и "Еврокоптер") от вертолетного поисково-спасательного отряда (ПСО) "Ангел".

По информации координатора ПСО "Лиза Алерт" Кирилла Кубрака, в поселке Степановка уже откачены до песка семь колодцев, обследованы все туалеты и выгребные ямы. К поискам присоединились спасатели из многих регионов страны, однако найти следы девочки пока не удалось.

Как сообщала "РГ", деовчка пропала 18 августа, около 14 часов она ушла из дома в поселке Степановка и не вернулась. По факту исчезновения ребенка СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело.