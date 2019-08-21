Новости

В Москве закроют Лефортовский тоннель 15:55
На Дону 11-летнему мальчику ампутировали руку после перелома 15:51
Вышли сразу два трейлера нового фильма со Скарлетт Йоханссон 15:41
В горах КЧР военные кавалеристы совершили рекордный переход 15:40
Новый океанариум построят в Москве 15:34
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ 15:17
Занятия проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз 15:07
В Керчи возобновят реставрацию Митридатских лестниц 15:07
Новосибирские врачи удалили из желудка девушки огромный волосяной шар 15:00
Ученые доказали, что Месси лучше Роналду 14:56
В Самаре у дома должника установили говорящую "пирамиду позора" 14:56
Московский зоопарк в "Ночь кино" покажет фильм о пандах 14:52
Юрий Лоза поделился оригинальным секретом счастливого брака 14:51
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9 14:48
Мосгорсуд отменил приговор ранее осужденному к лишению свободы экс-судье 14:46
Берлин отказал США в защите танкеров в Ормузском проливе 14:41
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки 14:36
Сочи атаковали гусеницы американской белой бабочки 14:33
В Волгограде завели дело на бандитов, напавших на полицейских 14:30
Смольный запретил новое строительство в городских парках 14:29
Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой 14:05
В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест 14:05
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу 14:00
Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке 13:58
В Благовещенске дети пострадали при обрушения штукатурки в детсаду 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 14:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре у дома должника установили говорящую "пирамиду позора"

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: "РКС - Самара" Фото: "РКС - Самара"
Фото: "РКС - Самара"

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента. Об этом "РГ" сообщили в водоснабжающей компании "РКС-Самара".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Коммунальщики нашли эффективный способ борьбы с незаконной рекламой

Первая такая говорящая бетонная пирамида весом в три тонны появилась вчера в Самаре под окнами коммерческого помещения на улице Волгина. Хозяин этого объекта задолжал за воду более 21 тысячи рублей. Последний раз он платил коммунальщикам в сентябре прошлого года. Но как только ресурсники установили пирамиду и "завели пластинку", деньги у хозяина-неплательщика сразу нашлись. Уже через два часа он был в кассе компании и погасил все долги.

Напомним, впервые такие "пирамиды позора" местные коммунальщики начали ставить с весны прошлого года. Мера, как заверяют в компании, оказалась действенной. Хотя попадались должники, которые даже пытались самостоятельно избавиться от "груза долгов" и вывезти трехтонный "памятник" подальше от своего крыльца. Кто-то просто прикрывал надписи на гранях - "Здесь живет должник!" и "Долг за воду оплатите". Поэтому пирамиду и решили усовершенствовать, добавив функцию оповещения. Чтобы она несколько раз в час громко информировала соседей и прохожих об адресе недобросовестного абонента и сумме неплатежа.

К слову, общая задолженность жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию сегодня - 1,5 миллиарда рублей. Так что пирамида уже сегодня может отправиться по новому адресу.

Экономика ЖКХ Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая