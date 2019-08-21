В Самаре у дома должника установили говорящую "пирамиду позора"

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента. Об этом "РГ" сообщили в водоснабжающей компании "РКС-Самара".

Первая такая говорящая бетонная пирамида весом в три тонны появилась вчера в Самаре под окнами коммерческого помещения на улице Волгина. Хозяин этого объекта задолжал за воду более 21 тысячи рублей. Последний раз он платил коммунальщикам в сентябре прошлого года. Но как только ресурсники установили пирамиду и "завели пластинку", деньги у хозяина-неплательщика сразу нашлись. Уже через два часа он был в кассе компании и погасил все долги.

Напомним, впервые такие "пирамиды позора" местные коммунальщики начали ставить с весны прошлого года. Мера, как заверяют в компании, оказалась действенной. Хотя попадались должники, которые даже пытались самостоятельно избавиться от "груза долгов" и вывезти трехтонный "памятник" подальше от своего крыльца. Кто-то просто прикрывал надписи на гранях - "Здесь живет должник!" и "Долг за воду оплатите". Поэтому пирамиду и решили усовершенствовать, добавив функцию оповещения. Чтобы она несколько раз в час громко информировала соседей и прохожих об адресе недобросовестного абонента и сумме неплатежа.

К слову, общая задолженность жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию сегодня - 1,5 миллиарда рублей. Так что пирамида уже сегодня может отправиться по новому адресу.