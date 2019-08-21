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21.08.2019 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибае неочищенные сточные воды попали в реку из-за аварии на руднике

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сибае очередной экологический скандал: после аварии на руднике в реке погибли все животные, остались только бактерии. Местные жители узнали о произошедшей 24 июля аварии только через месяц - во время трансляции оперативного совещания в мэрии Сибая 19 августа.

По словам директора МУП "Сибайводоконал" Тахира Муллоджанова вода, которая 24 июля попала на очистные сооружения, имела ярко-желтый окрас и не соответствовала никаким нормам: концентрация меди была выше нормы в 200 раз, марганца - в 200 раз, сульфат-ионов - в 10 раз, а железа - в 10 тысяч раз.

- Наши очистные сооружения для хозяйственно-бытовых сточных вод не до конца справились с этим. В результате в реку был допущен сброс определенного количества веществ, но уже не таких страшных концентраций - превышения были в 10 раз, - уточнил Тахир Муллоджанов.

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Также он отметил, что вскоре в реке погибли все животные, кроме бактерий. Отмечается, что для восстановления экологического баланса понадобится около трех месяцев.

Выяснилось, что источник загрязнения - авария на водопроводе рудника Учалинского горно-обогатительного комбината. Теперь предприятию грозит штраф. Предварительно ущерб оценили в пять-десять миллионов рублей.

Между тем в соцсетях на официальной странице администрации Сибая появилось официальное сообщение от МУП "Сибайводоканал", в котором директор предприятия уточняет, что сточные воды желто-оранжевого цвета обнаружили в приемной камере городских канализационных очистных сооружений. То есть речь не идет о питьевом водоснабжении.

- Подаваемая в город питьевая вода отличного качества, полностью соответствует ГОСТ и СанПИН на питьевую воду, - заверил директор "Сибайводоканала" Тахир Муллоджанов.

Напомним, ранее Сибай "прославился" на всю страну из-за тлеющей в заброшенном карьере руды, из-за которой в городе стоял смог.

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