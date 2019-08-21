Скончался последний в Новосибирской области Герой Советского Союза

В Новосибирске на 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза Александр Яковлевич Анцупов.

"Ушел наш Герой, ветеран Великой Отечественной войны, удивительный светлый человек Александр Анцупов. Имя Александра Яковлевича известно каждому новосибирцу, вся его жизнь была посвящена служению Родине", - сказал губернатор региона Андрей Травников.

"Это невосполнимая утрата для всех нас! Из жизни ушел последний участник Великой Отечественной войны - Герой Советского Союза, фронтовик, настоящий сибиряк", - выразил соболезнования мэр Анатолий Локоть.

Прославленный ветеран 7 июля этого года отпраздновал 95-летний юбилей. Тогда власти заявили, что одна из улиц в новом микрорайоне в Дзержинском районе будет названа в честь последнего живущего в регионе Героя СССР.

До последних дней Александр Анцупов принимал участие во встречах со школьниками и молодежью, курсантами и общественниками, краеведческой работе, оставался активным деятелем ветеранского движения.

Командир стрелкового отделения мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады младший сержант Александр Анцупов в 19 лет был удостоен самой высокой государственной награды - Звезды Героя Советского Союза - за отвагу, проявленную во время форсирования Днепра. Многочисленные ранения не помешали ему до конца выполнить свой воинский долг и победителем вернуться в родную Сибирь.

После войны более 55 лет Александр Яковлевич отдал сельскому хозяйству, развитию системы потребкооперации, представлял интересы земляков в статусе депутата.

В числе боевых наград героя - ордена и медали за мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 2005 году Президент РФ Владимир Путин лично подарил Александру Анцупову золотые часы. В 2010 году Анцупов был участником парада в Москве, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В апреле этого года в Новосибирске скончался товарищ Александра Анцупова, герой СССР Дмитрий Бакуров.

Справка "РГ"

Александр Анцупов родился 7 июля 1924 года в селе Федосиха ныне Коченевского района Новосибирской области в крестьянской семье. С 1942 года работал на заводе в Новосибирске. В 1942-м призван в армию, в 1943-м направлен на фронт командиром отделения автоматчиков. Боевое крещение получил в боях на Орловско-Курской дуге. Освобождал Тульскую область, Орловщину, прошел всю Украину с востока на запад. За войну Анцупов был трижды ранен, перенес 11 операций. Войну закончил на Висле, в Польше. В 2019 году присвоено звание "Почетный гражданин Новосибирской области". У Героя Советского Союза две дочери, три внучки, трое правнуков.