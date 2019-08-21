Скончался последний в Новосибирской области Герой Советского Союза

"Ушел наш Герой, ветеран Великой Отечественной войны, удивительный светлый человек Александр Анцупов. Имя Александра Яковлевича известно каждому новосибирцу, вся его жизнь была посвящена служению Родине", - сказал губернатор региона Андрей Травников.
"Это невосполнимая утрата для всех нас! Из жизни ушел последний участник Великой Отечественной войны - Герой Советского Союза, фронтовик, настоящий сибиряк", - выразил соболезнования мэр Анатолий Локоть.
Прославленный ветеран 7 июля этого года отпраздновал 95-летний юбилей. Тогда власти заявили, что одна из улиц в новом микрорайоне в Дзержинском районе будет названа в честь последнего живущего в регионе Героя СССР.
До последних дней Александр Анцупов принимал участие во встречах со школьниками и молодежью, курсантами и общественниками, краеведческой работе, оставался активным деятелем ветеранского движения.
Командир стрелкового отделения мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады младший сержант Александр Анцупов в 19 лет был удостоен самой высокой государственной награды - Звезды Героя Советского Союза - за отвагу, проявленную во время форсирования Днепра. Многочисленные ранения не помешали ему до конца выполнить свой воинский долг и победителем вернуться в родную Сибирь.
После войны более 55 лет Александр Яковлевич отдал сельскому хозяйству, развитию системы потребкооперации, представлял интересы земляков в статусе депутата.
В числе боевых наград героя - ордена и медали за мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 2005 году Президент РФ Владимир Путин лично подарил Александру Анцупову золотые часы. В 2010 году Анцупов был участником парада в Москве, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В апреле этого года в Новосибирске скончался товарищ Александра Анцупова, герой СССР Дмитрий Бакуров.
Справка "РГ"
Александр Анцупов родился 7 июля 1924 года в селе Федосиха ныне Коченевского района Новосибирской области в крестьянской семье. С 1942 года работал на заводе в Новосибирске. В 1942-м призван в армию, в 1943-м направлен на фронт командиром отделения автоматчиков. Боевое крещение получил в боях на Орловско-Курской дуге. Освобождал Тульскую область, Орловщину, прошел всю Украину с востока на запад. За войну Анцупов был трижды ранен, перенес 11 операций. Войну закончил на Висле, в Польше. В 2019 году присвоено звание "Почетный гражданин Новосибирской области". У Героя Советского Союза две дочери, три внучки, трое правнуков.