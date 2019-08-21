Погибшую на пути из Мекки дагестанскую паломницу похоронили в Эр-Рияде

Погибшая при ДТП в Саудовской Аравии похоронена на кладбище возле столицы королевства. Таково решение родственников женщины, сообщили "РГ" в дагестанской хадж-компании "Марва-тур".

Напомним, авария произошла в ночь на 19 августа. Автобус, следовавший по маршруту Мекка - Дубай недалеко от Эр-Рияда попал в аварию. В результате ДТП погибла жительница Дагестана.

Как рассказали в "Марва-тур", после инцидента были госпитализированы еще две женщины. Им была оказана вся необходимая помощь со стороны генкосульства России в Эр-Рияде. Жизни пострадавших паломниц ничего не угрожает. Одна из них может быть выписана уже сегодня, другая - в ближайшие дни.