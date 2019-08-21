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21.08.2019 18:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей. Сегодня в Смольном прошло совещание по этому поводу, а также видеоконференция с лечащим врачом девочки Гюрбюзом Акчай.

В Смольном заверили, что лучшие неврологи Санкт-Петербурга находятся на постоянной связи со специалистами госпиталя Университета Памуккале (Денизли, Турция), где сейчас спасают ребенка. В частности, в сегодняшнем совещании приняли участие завотделением анестезиологии и неврологии Центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса Владимир Копылов, заведующая психоневрологическим отделением детской больницы Святой Ольги Любовь Бессонова, заведующий отделением "анестезиология и реанимация" Михаил Русак. Они подтвердили, что турецкие коллеги действуют правильно и делают для девочки все возможное.

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Как сообщают в комитете по здравоохранению, в случае необходимости петербургские медики готовы вылететь в Турцию. Клиники Северной столицы, в свою очередь, готовы принять пострадавшую. Но пока это невозможно: юная петербурженка в глубокой коме, на аппарате искусственной вентиляции легких. Пока ее состояние настолько тяжело, что врачи даже не могут сделать МРТ. Известно, что у нее повреждены сердце, мозг, легкие.

Тем временем сотрудники правительства Санкт-Петербурга поддерживают связь с родными ребенка. С ее бабушкой и дедушкой, которые находятся в городе, работают психологи. Мама и папа девочки остаются в Турции, возле дочери.

Напомним, двенадцатилетняя девочка пострадала 18 августа, находясь на отдыхе в одном из отелей Бодрума. Когда она купалась в бассейне, ее руку затянуло в насосную трубу. Освободить ребенка удалось не сразу - она провела под водой около пяти минут. С тех пор девочка не приходила в себя.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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