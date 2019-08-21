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21.08.2019 16:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Калининграде открылся театральный фестиваль "Башня"

Текст: Светлана Мазурова (Калининград)
В Калининграде стартовал Первый международный театральный фестиваль "Башня". Посвящен он камерным фантазийным и романтическим спектаклям.
Фото: Эдуард Молчанов /Фестиваль "Башня" Фото: Эдуард Молчанов /Фестиваль "Башня"
Фото: Эдуард Молчанов /Фестиваль "Башня"

Начался первый фестивальный день с регионального театрального форума "Новый взгляд".

- Для нас это очень ответственно - ведь мы впервые проводим форум и фестиваль, - подчеркнул худрук Калининградского областного драматического театра Михаил Андреев.

Фото: Маргарита Миронова, Санкт-Петербургский театр "Мастерская"
Григорий Козлов поставит в Петербурге спектакль "Ромео и Джульетта"

В самом западном городе России собрались руководители учреждений культуры и театральных коллективов всех форм собственности. В числе спикеров форума - известные театральные деятели: директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, директор московского театра "Центр драматургии и режиссуры" Анна Волк, куратор "Школы современного зрителя и слушателя" Электротеатра Станиславский Кристина Матвиенко и другие.

Марина Андрейкина, первый зам. художественного руководителя - директора МХТ имени А.П. Чехова, проанализировала проект закона "О культуре", предложив сделать это в форме дискуссии, а еще одно свое выступление посвятила теме "Директор в современном театре - синекура или галера?".

Обсудили разные направления театральной жизни, модернизацию театров, современные технологии - сценографию, свет, звук... Как вывести продажи билетов на новый уровень? Как финансируются театры? Как сегодня живут актеры, директора театров?

В Музее изобразительных искусств, где проходил форум, состоялись несколько мастер-классов. Петербургский актер и режиссер Леонид Алимов ярко и эмоционально рассказал молодым артистам, только начинающим свой творческий путь, а также студентам, как настроиться на репетицию.

Алимов, выпускник актерско-режиссерского курса Льва Додина (1995 год), работал в последнее время со многими талантливыми зарубежными режиссерами, среди них - Андрий Жолдак, Люк Персеваль, Йонас Вайткус, Анджей Бубень, Сильвиу Пуркарете... У каждого своя школа, способы подготовки к спектаклю, методы работы. И сам ставил спектакли в Китае.

Ральф Зибельт, режиссер из Германии, предложил мастер-класс для актеров на тему "Разбойники" Шиллера в зеркале нашего времени".

- У меня есть опыт работы с немецкими и русскими артистами, я несколько раз ставил произведения Шиллера в Германии и России, - отметил режиссер. В Калининградском драматическом театре Зибельт выпустил в прошлом году спектакль "Огни Ивановой ночи" по пьесе классика немецкой драматургии Германа Зудермана, готовится еще к одной постановке, теперь это будут "Разбойники".

Фото: Фото: Продюсерская компания Алексея Головина
Звезды петербургской сцены выпустили спектакль о театре

Андрей Носков, режиссер и актер, худрук Театрального товарищества "Носковы и Компания", предложил поговорить о русской психологической театральной школе и современном европейском театре. Среди слушателей - студенты, педагоги, актеры разного возраста, театроведы, журналисты...

Носков ставит в Петербурге спектакли (комедии, мюзиклы для детей и взрослых), продолжает играть на сцене, снимается в кино, а когда-то прошел школу питерских театров - ТЮЗа имени А.А. Брянцева и БДТ имени Г.А. Товстоногова, работал в Германии.

А вечером в Биржевом сквере и на территории, прилегающей к Музею изобразительных искусств устроили праздничное действо, придумала которое режиссер, художественный руководитель фестиваля "Башня" Алла Татарикова-Карпенко. Фантасмагорический парад, романтические корабли, ангелы, мимы на ходулях, уличные танцоры, велотеатр и ретро-автомобили... Задействовали 90 арт-волонтеров.

А еще было шоу светомузыкальных фонтанов. И подарок фестиваля зданию Музея искусств (бывшей биржи), который виден с эстакадного моста - установили часы с подсветкой, утраченные во время Великой Отечественной войны (здание кенигсбергской биржи было разрушено) на том месте, где они были прежде.

Фестиваль "Башня" пройдет на четырех сценах Калининграда: в Музее изобразительных искусств, Театре кукол, Доме Актера имени Тахира Матеулина, а также в Закхаймских воротах. 12 спектаклей покажут за неделю творческие коллективы из нашей страны и ближнего зарубежья.

В жюри вошли известные театральные режиссеры, актеры и критики: главный режиссер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов (Санкт-Петербург), режиссеры Андрей Носков (Санкт-Петербург) и Ральф Зибельт (Бремен, Германия), актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц (Москва), театроведы Людмила Громыко (Минск), Кристина Матвиенко (Москва), Глеб Ситковский (Москва). Есть и еще одно жюри - блогерское, возглавил которое профессионал-театровед.

- Будьте счастливы в восприятии, - пожелал членам жюри председатель оргкомитета фестиваля Михаил Андреев.

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