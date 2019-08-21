В Петербурге задержали четвертого участника драки на матче "Зенита"

В Санкт-Петербурге задержан четвертый подозреваемый в драке с ОМОНом во время футбольного матча. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов. С задержанного взята подписка о невыезде

По данным следствия, вечером 3 августа 2019 года во время футбольного матча подозреваемый находился на территории стадиона "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Там он "из хулиганских побуждений" ударил кулаком в лицо сотрудника батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

Напомним, в этот день на стадионе проходил матч "Зенит" - "Краснодар", во время которого возник конфликт между болельщиками "Зенита" и бойцами Росгвардии. В драке заместитель командира оперативного батальона ОМОН был легко травмирован брошенным камнем. Второй пострадавший омоновец был сильно избит, получив сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом лицевых костей.

Ранее в драке обвинялись трое фанатов "Зенита". Расследование уголовного дела продолжается.