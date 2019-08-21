"Краснодар" разгромно проиграл "Олимпиакосу" в Лиге чемпионов

В ночь со среды на четверг "Краснодар" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в гостях с разгромным счетом уступил греческому "Олимпиакосу" - 0:4 (0:1). Ответный поединок, в котором и определится, кто из соперников завоюет путевку в групповой турнира главного еврокубкового турнира, состоится в следующий вторник, 27 августа, в столице Кубани.

"Быки" идут неизведанным для себя путем, но для исторического попадания кубанцев в Лигу чемпионов (хотя официальный гимн турнира впервые для них прозвучал именно сегодня) осталось пройти "Олимпиакос" - знаменитый греческий клуб с 94-летней историей и 44 победами в национальном первенстве. Для сравнения: не имеющий пока ни одного титула "Краснодар" был основан всего 11 лет назад.

Может, поэтому наставник гостей Мурад Мусаев на стал бросать в пекло полностью заполненной бушующими фанатами арены "Георгиос Караискакис" двух своих юных звездочек: героя незабываемого противостояния с португальским "Порту" Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева. А еще дома из-за травм остались капитан и центральный защитник южан Александр Мартынович (его место занял исландец Фьолусон) и форвард Ари.

Ну, а главный тренер хозяев португалец Мартинш Педру выставил основной состав со своим лидером - экс игроком сборной Франции и московского "Динамо" Матье Вальбуэна. Любопытно, что свой первый мяч в российском первенстве он забил в свое время именно в ворота… "Краснодара".

Греки присматривались к сопернику лишь совсем чуть-чуть, дав возможность россиянам спокойно войти в матч, но затем резко взвинтили скорости и провели пару фланговых атак. Причем они закончилась прицельным дальними ударами Масураса и Герреро, которые 19-летний Сафонов уверенно поймал.

Зато на 11-й минуте переживать уже пришлось грекам: Вандерсон пробил из пределов штрафной, мяч попал в руку защитнику хозяев, и испанский рефери прибег к услугам ВАРа. Но его видеоассистенты решили, что такое нарушение (греческий футболист находился, судя по всему, слишком близко к бьющему сопернику) пенальти не заслуживает.

А вскоре гостей поджидала еще одна неприятность: ставший уже важной фигурой в атакующих построениях "Краснодара" француз Кабелла оступился в безобидной ситуации в центре поля, и его пришлось менять на шведа Ольссона.

К этому времени кубанцам удалось чуть отодвинуть действия от своих ворот, но вот мяч у явно нервничающих игроков гостей никак не желал держаться: буквально их каждая вторая передача предназначалась оппонентам. Одну из таких ошибок (неловко сыграл Камболов) "Олимпиакос" и воплотил в гол. С линии штрафной испанский центрфорвард Герреро ловко подкрутил мяч в левый нижний от голкипера угол, и Сафонову выручить не удалось - 0:1, 31-я минута.

"Краснодару" же в первом тайме никак не удавалось добраться до чужих ворот - фирменные комбинации "быков" совершенно не получались, а их единственный шведский нападающий Берг никаких проблем защитникам греков не создавал.

А перед самым перерывом все могло сложиться для россиян и вовсе печально: Поденсе с левой ноги с 16-ти метров едва не угодил в правый от Сафонова угол ворот, а мощный выстрел Вальбуэны из центра штрафной попал в защитника.

В дебюте второй половины ничего не поменялось. Вальбуэна и португальский хавбек Поденсе продолжали постоянно владеть мячом, раз за разом организовывая опасные ситуации у ворот Сафонова. В результате "быкам" пришлось лишь отбиваться, ничего не создавая в атаке. И тренерам гостей в попытке хоть что-то изменить на поле, пришлось выпускать Сулейманова . Удивительно. но Магомед-Шапи тут же мог отличиться, однако метров с 15-ти запустил мяч высоко над перекладиной.

Вскоре уныло выглядевшего Берга (перед эти он испортил хороший момент, решив вместо продвижения вперед пульнуть издали мимо рамки) заменил Игнатьев.

Впрочем, греки этим переменам в стане соперника особого значения не придали, продолжив пользоваться ошибками краснодарцев. Опасными у них получились удары Цимиса и Поденсе. В свою очередь, "Быки", хотя и очень старались, никак к воротам "Олимпиакоса" подобраться не могли.

А вот только-только появившийся на газоне серб Ранджелкович из правого угла штрафной завершил быструю контратаку греков классным ударом в дальний верхний от Сафонова угол - 0:2, 78-я минута. На 86-й минуте он отличлся еще раз: Сафонов не сумел среагировать на удар серба с 22-х метров - 0:3. Но и это было еще не все: Поденсе на 89-й минуте забил еще один мяч - 0:4.

"Краснодар", который провел, пожалуй, свой худший матч за все время в еврокубках, уступил с очень неприятным счетом. В ответной встрече, которая состоится 27 августа на домашней арене, кубанской команде предстоит совершить еще один подвиг. Правда, пока ничего к этому не располагает...

"Олимпиакос" (Греция, Пирей) - "Краснодар" (Россия") - 4:0 (1:0).

Голы: Герреро, 31, Ранджелкович, 78, 86, Поденсе, 89 - у "Олимпиакоса".

"Олимпиакос": Са, Семеду, Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Бухалакис, Гильерме, Масурас (Ранджелкович, 75), Вальбуэна (Камара, 87), Поденсе (Торосидис, 90+3), Герреро.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Спайич, Петров, Вильена, Камболов, Намли (Сулейманов, 58), Кабелла (Ольссон, 26)1, Вандерсон, Берг (Игнатьев, 69).

Судьи: Дель Серро Карлос, Юсте Хуан и Алонсо Роберто Алонсо (все - Испания).

Видеопомощник рефери - Алехандро Эрнандес (Испания).

Предупреждение: Ранджелкович, 86.

21 августа. Греция. Пирей. Стадион "Георгиос Караискакис". 32 тысячи зрителей.