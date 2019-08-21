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21.08.2019 07:46
Рубрика: Спорт

Ари и Мартынович не помогут "Краснодару" в Греции

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев рассказал о потерях команды перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В среду в Пирее "Краснодар" встретится с "Олимпиакосом" в первом матче противостояния, в котором решится, какая из команд сумеет пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по московскому времени. Трансляция игры - на канале "Матч ТВ".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев рассказал о том, какие игроки не смогут принять участие в матче.

"Ари и Александр Мартынович не прилетели с нами в Грецию, - сказал он. - Кабелла с нами, есть вероятность, что он примет участие в матче".

Также Матвеев поделился мнением о сопернике, отметив важную роль французского полузащитника Матье Вальбуэна, который хорошо известен российским болельщикам по выступлению за московское "Динамо".

"Вальбуэна ведет игру "Олимпиакоса", исполняет почти все стандарты, которые принесли много пользы команде в предыдущих раундах, - сказал Матвеев. - Команда сильная, с интересной игрой и мы ждем трудного матча. "Олимпиакос" не пропустил ни одного мяча, это хороший показатель игры в обороне. Мы постараемся забить, потому что это мяч, забитый в гостях, он весомый".

Спорт Футбол Лига чемпионов 2019/2020
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