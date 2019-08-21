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21.08.2019 10:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре скончался участник ночной перестрелки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре в больнице скончался один из участников ночной перестрелки, которая произошла в районе крупнейшего в городе вещевого рынка - Вишняковского. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как уже писала "РГ", участниками ночной перестрелки стали, по предварительным данным, несколько десятков человек. Сначала они громко выясняли между собой отношения, а потом начались хаотичные выстрелы. Свидетелями происшествия стали случайные прохожие, они сняли инцидент на видео и выложили эту запись в интернет.

Сейчас по факту этого происшествия следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Убийство".

"По предварительным данным, в ночь на 21 августа 2019 года на улице Ставропольской неустановленный мужчина во время конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений произвел множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же другого, 27-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - На место были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи, которыми потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 27-летний мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений".

Как стало известно из источников в экстренных службах региона, в больнице находится еще один пострадавший во время перестрелки. Пуля попала ему в область ключицы, врачи его прооперировали. Существует ли угроза его жизни, не сообщается. Сейчас в полиции устанавливают точное количество пострадавших в результате этого инцидента.

Сотрудники МВД и Следственного комитета разыскивают участников конфликта, в том числе тех, кто открыл огонь на улице города, а также устанавливают причины и обстоятельства этого громкого ЧП.

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