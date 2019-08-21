Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ 15:17
Занятия проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз 15:07
В Керчи возобновят реставрацию Митридатских лестниц 15:07
Новосибирские врачи удалили из желудка девушки огромный волосяной шар 15:00
Ученые доказали, что Месси лучше Роналду 14:56
В Самаре у дома должника установили говорящую "пирамиду позора" 14:56
Московский зоопарк в "Ночь кино" покажет фильм о пандах 14:52
Юрий Лоза поделился оригинальным секретом счастливого брака 14:51
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9 14:48
Мосгорсуд отменил приговор ранее осужденному к лишению свободы экс-судье 14:46
Берлин отказал США в защите танкеров в Ормузском проливе 14:41
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки 14:36
Сочи атаковали гусеницы американской белой бабочки 14:33
В Волгограде завели дело на бандитов, напавших на полицейских 14:30
Смольный запретил новое строительство в городских парках 14:29
Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой 14:05
В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест 14:05
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу 14:00
Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке 13:58
В Благовещенске дети пострадали при обрушения штукатурки в детсаду 13:57
На Кубани в лобовом ДТП пострадали пять человек 13:44
Фото: Украинская певица "уличила" Бузову в плагиате 13:40
Коллега рассказал о семье депутата, подозреваемого в убийстве жены 13:35
В Крыму нашли древний христианский храм 13:35
Погибшую на пути из Мекки дагестанскую паломницу похоронили в Эр-Рияде 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

По данным информагентства, задержанные являются уроженцами Чечни и Дагестана. На месте, где произошла перестрелка, сейчас работают следователи МВД и СК.

В Волгограде завели дело на бандитов, напавших на полицейских

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что подозреваемые в перестрелке объявлены в розыск. Это два молодых человека 1991 и 1994 годов рождения, а также ряд неустановленных лиц. Подчеркивалось, что "лица, объявленные в розыск, могут быть вооружены". Также полиция разыскивает автомобиль Lada Priora белого цвета, на котором подозреваемые могли скрыться.

Как уже писала "РГ", участниками ночной перестрелки в районе Вишняковского рынка (самого крупного вещевого рынка Краснодара) стали, по предварительным данным, несколько десятков человек. Сначала они громко выясняли между собой отношения, а потом начались хаотичные выстрелы. Свидетелями происшествия стали случайные прохожие, они сняли инцидент на видео и выложили эту запись в интернет.

Сейчас по факту этого происшествия следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Убийство". После перестрелки в больницу был доставлен 27-летний мужчина, который скончался от полученных ранений. Общее число пострадавших в результате этого инцидента в правоохранительных органах не называют.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая