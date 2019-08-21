В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

По данным информагентства, задержанные являются уроженцами Чечни и Дагестана. На месте, где произошла перестрелка, сейчас работают следователи МВД и СК.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что подозреваемые в перестрелке объявлены в розыск. Это два молодых человека 1991 и 1994 годов рождения, а также ряд неустановленных лиц. Подчеркивалось, что "лица, объявленные в розыск, могут быть вооружены". Также полиция разыскивает автомобиль Lada Priora белого цвета, на котором подозреваемые могли скрыться.

Как уже писала "РГ", участниками ночной перестрелки в районе Вишняковского рынка (самого крупного вещевого рынка Краснодара) стали, по предварительным данным, несколько десятков человек. Сначала они громко выясняли между собой отношения, а потом начались хаотичные выстрелы. Свидетелями происшествия стали случайные прохожие, они сняли инцидент на видео и выложили эту запись в интернет.

Сейчас по факту этого происшествия следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Убийство". После перестрелки в больницу был доставлен 27-летний мужчина, который скончался от полученных ранений. Общее число пострадавших в результате этого инцидента в правоохранительных органах не называют.