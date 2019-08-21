В Крыму нашли древний христианский храм

На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

- Храм, раскопанный на городище Эски-Кермен, позволяет по-другому взглянуть на его планировку, начиная со второй половины X века, изменить наше представление о застройке таких уникальных городов византийского времени.

Работу вела экспедиция института археологии Научно-исследовательского центра истории и археологии КФУ им. Вернадского.

Майко добавил, что в этом году в античном городище Кульчук на северо-западе Крыма нашли фортификационное сооружение.

- Найдена башня античного времени с круглыми очертаниями, - сказал он. - Примерно второй половины IV - первой половины III века до н. э.

Ранее в Крыму сделали еще несколько ценных археологических находок. Так, специалисты назвали сенсационной сохранность "крымской Атлантиды" - затонувшего города Акра у восточного побережья.

Раскопки у городской стены подтвердили, что ранее ученые точно установили дату ее возведения - начало IV века до н.э. Особенность этого античного памятника в том, что здесь, в соленой морской воде, хорошо сохраняются дерево и органика, обычно разлагающиеся на суше. Все находки будут переданы в Феодосийский музей подводной археологии.