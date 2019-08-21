В Центре восстановления популяции леопарда на Кавказе Сочинского национального парка начали реализовывать проект Smartleopard. Он предусматривает онлайн-трансляции из вольеров, в которых содержатся переднеазиатские леопарды.

Как рассказала заместитель генерального директора по природоохранной деятельности Центра природы Кавказа Наталья Вавилова, это первый в мире и пока единственный виртуальный портал, дающий возможность наблюдать за жизнью столь редких зверей.

- На сайте Smartleopard.ru в четырех окнах можно увидеть четыре вольера, - сообщила Вавилова. - В первом находится самец Задиг, прибывший из Лиссабонского зоопарка в 2012 году. Во втором - Синдбад, приехавший в то же время из Франции в обмен на Грома, которого в 2009-м погладил президент России Владимир Путин. В третьей клетке идет ротация, в ней в том числе может находиться самка Черри с тремя котятами. А в четвертой расположено логово - небольшие домики, где леопарды могут спрятаться, здесь стоит панорамная камера.

Всего в вольерах по периметру установлены 26 поворотных камер, которые позволяют следить за леопардами, "следуя" по их маршруту передвижения. А панорамные камеры - их 20 - показывают общую картину происходящего.

- Из шести выпущенных на волю леопардов выжили четверо. Два погибли трагически - их застрелили, - рассказал и. о. директора Сочинского нацпарка Павел Хоценко. - В этом году мы готовим к выпуску еще трех леопардов. Ждем, когда они смогут создать крепкую семью, чтобы производить потомство. Пока идет подготовка к этому, но адаптация уже успешно прошла - эти леопарды могут жить в дикой природе, не встречаясь с человеком.

Как добавила Наталья Вавилова, проблем при реализации проекта Smartleopard фактически не было, но непосредственно сама программа реинтродукции (восстановления) леопардов сложная и комплексная.

Кстати

Smartleopard - один из инструментов федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".