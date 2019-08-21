В Волгограде завели дело на бандитов, напавших на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело на двух мужчин из Татарстана, которые напали в Волгоградской области на сотрудников полиции.

"Следственным отделом по Светлоярскому району возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 28 и 20 лет, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Напомним, что накануне в Волгоградской области сотрудники полиции вместе с бойцами Росгвардии обезвредили вооруженную банду. На предложение сдаться, бандиты ответили огнем и угрожали взорвать гранату.

Правоохранителям удалось задержать обоих членов бандгруппы.