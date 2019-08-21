Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой

Детей депутата Локомотивного городского округа Челябинской области, который является подозреваемым по делу об убийстве супруги, отправили к бабушке.

"В дальнейшем она намерена оформить опеку над внуками", - сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Напомним, по версии следствия чиновник поссорился с женой (официально причина конфликта пока не озвучивается) и дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Молодая женщина погибла. У супругов трое детей 2007, 2011 и 2016 годов рождения. Детский омбудсмен подчеркнула, что им будет оказана вся необходимая помощь.

На данный момент подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("убийство").