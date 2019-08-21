Коллега рассказал о семье депутата, подозреваемого в убийстве жены

Коллега челябинского депутата (и по совместительству главврача больницы), который проходит подозреваемым по делу об убийстве, рассказал об отношениях в его семье.

По версии следствия, парламентарий из поселка Локомотивный в ночь с 20 на 21 августа в ходе ссоры застрелил супругу из охотничьего ружья. Стволом, по информации следователей, он владел на законных основаниях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на завполиклиникой, отношения с коллективом у подозреваемого были нормальные, в семейной жизни у него так же было все хорошо.

"Знаю, что жена младше его на 17 лет, а ему около 50 лет. Это у него третий брак. У него трое детей лет. Семью он любит, свое свободное время проводил с ними", - рассказал коллега фигуранта. О том, что причиной трагедии могла стать ревность, мужчине ничего не известно. По его словам, депутат увлекается охотой и рыбалкой, не пьет, так как болен диабетом и перенес инфаркт.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.