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21.08.2019 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На поиски пропавших в Югре мальчиков вылетел вертолет

Текст: Татьяна Воробьева

Третий день в Югре продолжаются поиски дух друзей-старшеклассников, которые уплыли на лодке рыбачить и пропали без вести. "Сегодня к поискам мальчиков привлечен вертолет Ми-8, который совершит облет территории, на которой могут находиться дети", - сообщает "Центроспас-Югория".

В Югре возбудили дело об исчезновении уплывших на рыбалку школьников

Напомним, 19 августа двое подростков, учащиеся 8-9 классов, на моторке отправились ловить рыбу на реку Ляпин. Позднее в восьми километрах от поселка Саранпауль местные жители заметили пустую "Казанку" и вызвали экстренные службы.

Поисковая группа обследовала район, где могли утонуть ребята, но безрезультатно. Накануне Следственный комитет Югры возбудил по факту несчастного случая уголовное дело.

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