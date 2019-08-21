На поиски пропавших в Югре мальчиков вылетел вертолет

Третий день в Югре продолжаются поиски дух друзей-старшеклассников, которые уплыли на лодке рыбачить и пропали без вести. "Сегодня к поискам мальчиков привлечен вертолет Ми-8, который совершит облет территории, на которой могут находиться дети", - сообщает "Центроспас-Югория".

Напомним, 19 августа двое подростков, учащиеся 8-9 классов, на моторке отправились ловить рыбу на реку Ляпин. Позднее в восьми километрах от поселка Саранпауль местные жители заметили пустую "Казанку" и вызвали экстренные службы.

Поисковая группа обследовала район, где могли утонуть ребята, но безрезультатно. Накануне Следственный комитет Югры возбудил по факту несчастного случая уголовное дело.