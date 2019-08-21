Российскому роботу дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС

В четверг на МКС полетит первый российский робот-аватар. Программа экспериментов по управлению роботом Skybot F-850 или Федором на борту Международной космической станции включает работу с отверткой и огнетушителем, говорят специалисты. Это стыковка-расстыковка электрических разъемов, использование типовых предметов - от отвертки и ключа до огнетушителя.

Skybot F-850 отправляется на МКС в рамках тестового запуска корабля "Союз МС-14". В нем участвует модернизированная версия ракеты-носителя и модернизированный космический корабль. Они летали по отдельности, но вместе пока нет. С учетом повышенных требований к надежности пилотируемых миссий было решено провести дополнительный пуск, прежде чем отправлять человека. И Федор, который отправится на этом корабле в качестве полезной нагрузки, будет вести визуальное наблюдение, регистрировать параметры полета.

Робот пробудет на орбите полторы недели. Специалисты "Роскосмоса" обучили его восприятию и воспроизведению человеческой речи. Нет, Федор не станет членом экипажа, как бы кому-то из креативщиков этого ни хотелось. Аватар пока полетит к звездам исключительно в качестве эксперимента.

Федор - это человекоподобный робот-спасатель. Свое имя он получил от англоязычной аббревиатуры FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research, что в переводе на русский язык означает финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований. Робот оснащен системой голосового управления и специальными датчиками. У Федора, как утверждают, 46 степеней подвижности, и он умеет уже многое. Но главное, чему хотят научить робота конструкторы с прицелом на орбиту, - дистанционно повторять движения космонавта, облаченного в специальный костюм-экзоскелет. Поэтому особое внимание уделяется соответствию механизма гибкой анатомии человека и способности воспроизводить точные движения.

Роботы не просто должны заменить человека при работе в условиях вакуума и самых жестких ионизирующих излучений. Они будут просто необходимы на поверхности планет и космических тел - при исследовании, освоении, строительстве.