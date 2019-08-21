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21.08.2019 08:16
Рубрика: Экономика

Росстат подсчитал траты россиян алкоголь и табак

В прошлом году россияне ежемесячно тратили на покупку алкоголя и табака 3% от общих потребительских расходов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего денег на покупку этих товаров тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Еврейской автономной области (6%), Костромской области и Хакасии - по 4,3%.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Меньше всего средств на алкоголь и табак было потрачено в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области - по 1,4%.

Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.

На этой неделе Росстат также представил отчет, в котором говорится, в каких регионах России у людей больше всего уходит денег идет на еду. Выяснилось, что больше всего не жалеют денег на питание в Ингушетии и Дагестане - 57,9 процента и 53,8 процента расходов соответственно.

В целом же по России на еду у россиян уходит примерно 30 процентов расходов.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Алкоголь и табак
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