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21.08.2019 20:40
Рубрика: Видео

Видео: женщина-водитель перепутала педали и устроила серию аварий

Текст: Вадим Давыденко

Целый букет столкновений с чужим машинами, дорожными ограждениями и объектами стрит-арта устроила женщина в подмосковной Коломне. За рулем серебристого Subaru за какие-то 16-17 секунд она успела натворить такого, чего другому автомобилисту хватило бы на три жизни.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По данным ГИБДД, всё началось на ул.Октябрьской Революции, у стен знаменитой Маринкиной башни. Subaru нашей героини вылетел со второстепенной улицы на главную и врезался в чужой Mercedes.

Тут бы растерявшейся автомобилистке убрать бы ногу с газа и нажать на тормоз, но, по всей видимости, ее парализовало от ужаса. Поэтому ее машина пересекла улицу и выехала на газон, где смяла цветочную композицию и до смерти перепугала гулявших горожан. После этого Subaru развернулась на 180 градусов, сбила чугунное ограждение и снова вернулась на проезжую часть ул.Октябрьской Революции, где все остальные машины замерли в неподвижности, ожидая, чем же всё кончится.

Главный итог этого фейерверка мелких столкновений - ни одного пострадавшего водителя или пешехода, лишь повреждения машин, оград и миллионы сожженных нервных клеток.

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#видео #авто