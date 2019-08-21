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Рубрика: В мире

Вспышка кори зафиксирована в Бразилии

В Бразилии всего за неделю выявлены 450 новых случаев заболевания корью.

В США число заболевших корью достигло рекордного с 1992 года уровня

Основной очаг находится в юго-восточном штате Сан-Паулу. Там с начала года зарегистрировано свыше 1,6 тысячи заболевших. За медицинской помощью обратились жители 74 населенных пунктов. Почти 40 процентов заболевших - молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.

Минздрав южноамериканской республики рекомендовал дополнительно привить от кори младенцев. Данная мера должна затронуть порядка 1,4 миллиона детей. Как пишет ТАСС, уровень вакцинации против кори в регионах, где больше всего заболевших, составляет менее 80 процентов.

В мире Южная Америка Бразилия
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