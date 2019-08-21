"Жесткий" Brexit может дорого стоить британским пациентам

Руководители 17 медицинских объединений, институтов и благотворительных организаций Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону, указав на опасность так называемого жесткого Brexit для своих пациентов.

"Мы не можем заверить пациентов, что Brexit не скажется негативно на их здоровье и медобслуживании", - приводит РИА Новости текст письма медиков.

Они призвали главу правительства тщательно спланировать меры, способные обезопасить систему здравоохранения Британии в случае выхода страны из с ЕС без соглашения.

В частности, речь идет о возможной проблеме с поставками медикаментов из Европы. В данный момент две трети лекарств в Соединенное королевство приходит с континента.

Напомним, Борис Джонсон заверил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября - будет соглашение или нет.