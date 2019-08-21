Живописцев из трех славянских стран собрал пленэр в усадьбе Репина

Пленэр портретной живописи собрал мастеров кисти трех славянских народов на высокий берег Западной Двины в пятнадцати километрах от Витебска в репинской музее-усадьбе "Здравнево". Об этом 21 августа информирует Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

Любуясь извилистым руслом Западной Двины и вековыми стволами деревьев, покрытых янтарной смолой, искусствоведы полагают что именно эта пронзительная гармония белорусской природы и послужила первопричиной для Ильи Репина, 175-летие со дня рождения которого в этом месяце отмечали в Союзном государстве, возвести в местном урочище Здравнево свое загородное поместье.

А тогда, в самом конце XIX века, о чем уже напоминал "СОЮЗ", заплатив часть гонорара за картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", которую щедро оплатил российский император, художник и оформил сделку на приобретение почти ста гектар плодородной земли и хвойного леса.

Пленэр "Здравнево" в лицах и судьбах", уточняет БЕЛТА, стало продолжением культурно-просветительских мероприятий, реализуемых в рамках "Минской инициативы" - международного проекта, направленного на активизацию сотрудничества творческой и научной интеллигенции Беларуси, России и Украины.

Проект проводится в новом формате: помимо живописцев к участию в нем приглашены в этом году и авторитетные литераторы. Четыре дня мастера кисти и художественного слова будут создавать портреты жителей окрестных сел, чьи лица и судьбы покажутся им наиболее значимыми.

Впоследствии работы - портреты и эссе - войдут в каталог, который представят в конце года на итоговой конференции "Минской инициативы".