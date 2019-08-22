Эксперты оценили плюсы и минусы 4-дневной рабочей недели

По мнению доцента кафедры Управления человеческими ресурсами Плеханлвского университета Людмилы Ивановой-Швец, в целом сокращение рабочей недели при правильном нормировании выльется в более производительный и интенсивный труд и более высокую производительность труда. А сокращение времени проезда на работу и с работы даст больше свободного времени для личного развития, общения, возможности побыть с близкими, детьми.

Но есть категории работников, которых сокращение рабочей недели никак не затронет. "Как работал, например, продавец, в магазине небольшого населенного пункта 12 часов в день с одним выходным (и то не каждую неделю), так и будет продолжать трудиться, потому что для его работодателя сокращение рабочей недели означает найм еще одного сотрудника, которого нанимать абсолютно нерентабельно. Положительно введение 4-дневной рабочей недели может отразиться только на тех, кто и так не перерабатывал и соблюдались все нормы труда, а те, у кого был ненормированный рабочий день, так он и останется, может изменится только график работы. А еще параллельно с принятием закона о сокращении рабочей недели стоило бы рассмотреть и закон о дистанционной занятости, чтобы и у работника, и у работодателя была возможность согласовывать удобный график работы, максимально эффективный для обеих сторон", - отмечает эксперт.

По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, стоит рассмотреть возможность сокращения не рабочей недели, а рабочего дня.

По мнению эксперта, рабочий день вполне можно сделать 6 часовым. Сейчас он составляет 8 часов.

"Дело в том, что в течение рабочего дня полноценно работать человек может не более 4-5 часов. Все остальное время уходит на перекуры, разговоры, и прочее непроизводительное расходование времени. То есть в принципе переход на 6 часовой рабочий день может серьезным образом облегчить жизнь работников, дать им время для семьи и детей, досуга и любимого дела, не нанося существенного ущерба работодателям",- считает Зубец.

Эксперт также напоминает, что сокращение рабочего времени - это исторический процесс, который продолжается по всему миру со второй половины XIX века. В XIX веке рабочий день на фабриках мог продолжаться и 10, и 12 часов с одним выходным в неделю. В тридцатые годы ХХ века в Советском Союзе существовала шестидневная рабочая неделя с одним выходным после 5 рабочих дней. Сегодня в мире существует довольно много стран, где максимальная продолжительность рабочей недели меньше, чем российские 40 часов - это Франция, Германия, Ирландия и ряд других государств.

"Однако сокращение количества рабочего времени должно опираться на рост производительности труда, иначе снижение отработанных часов будет приводить к уменьшению ВВП страны, - подчеркивает Алексей Зубец. ¬ - К сожалению, мы пока не видим в России серьезных перспектив прорывного повышения производительности труда, без которого сокращение рабочих часов будет наносить ущерб экономике. Кстати, очень многими людьми в России эта мера не поддерживается, потому что работники опасаются сокращения зарплат после уменьшения рабочей недели".