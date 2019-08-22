Медведев поручил Минтруду оценить идею сокращения рабочей недели

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал, чтобы Минтруд изучил вопрос о переходе страны на четырехдневную рабочую неделю.

"Весьма вероятно, что будущее - за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", - заявил Медведев на пленарном заседании. Текст его выступления опубликован на сайте правительства.

Министерству труда необходимо будет оценить влияние четырехдневной рабочей недели на производительность труда и экономику в целом.

Также глава кабмина призвал разработать новые подходы к таким привычным понятия, как "рабочий день и рабочее место". По его словам, современный темп жизни требует более лояльной организации рабочих процессов.

Ранее профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.