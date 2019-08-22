Еврокомиссия введет правила для технологий распознавания лиц

Урсула фон дер Ляйен, которая должна приступить к исполнению обязанностей в качестве председателя Еврокомиссии с начала ноября, намерена к концу года, самое позднее в феврале будущего, представить свод правил по использованию технологий распознавания лиц и информации, полученной таким способом. Об этом сообщил целый ряд европейских изданий, в том числе Financial Times и Luxembourg Times.

Эта инициатива стала логичным следствием ряда громких историй, связанных с применением таких методов в некоторых европейских странах. В частности, речь идет о наблюдении за публикой на лондонском вокзале King s Cross. Расследованием этого дела сейчас занимается специальная госкомиссия по защите личных данных граждан. Оно было инициировано в связи с тем, что в Британии запрещен несанкционированный сбор биометрических данных, которые позволяют устанавливать личность конкретных лиц. Однако до сих пор ни одна европейская компания из тех, что задействовали эти технологии, не была привлечена к ответу. И это несмотря на многочисленные тревожные сигналы, которые подавали правозащитные организации, обеспокоенные масштабными возможностями по контролю за перемещением граждан вплоть до самой настоящей слежки за ними. В перспективе, по словам Урсулы фон дер Ляйен, будет "выработан единый скоординированный европейский подход в отношении этических и гуманитарных аспектов использования искусственного интеллекта".