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22.08.2019 15:49
Рубрика: Культура

Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его хиты

Текст: Инга Бугулова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Наргиз больше не будет исполнять на концертах хиты, написанные для нее Максимом Фадеевым. Продюсер официально запретил певице использовать его композиции, и теперь его экс-подопечная намерена выступать с новой программой.

"Песни, автором которых является Фадеев, всем вам известные "Ты моя нежность", песни, входящие в альбом "Шум сердца", мне исполнять запрещено правообладателем. В новой программе этих песен вы не услышите", - написала исполнительница в своем Instagram.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Она подчеркнула, что контракт с лейблом MALFA уже расторгнут, а в туре, который начнется в октябре, поклонники услышат новую программу и новый альбом - над ними Наргиз и ее команда сейчас работают.

Сам Максим Фадеев разгоревшийся в начале августа скандал так и не прокомментировал, однако от представителей лейбла прозвучала информация о том, что певица часто выходила на сцену нетрезвой и продюсер от нее "устал". Представители Наргиз усмотрели в этом попытку испортить репутацию артистки.

Напомним, продюсерский центр MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта еще в середине июля. Из-за этого часть концертов, намеченных на август, были отменены.

Культура Музыка Поп-музыка
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