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22.08.2019 00:35
Рубрика: Спорт

Фанаты "Олимпиакоса" избили телепродюсера из РФ перед игрой с "Краснодаром"

Текст: Артур Нанян

Перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Краснодаром" фанаты греческого клуба избили российского продюсера видеоагентства Ruptly. Об этом информирует Russia Today.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Сообщается, что на продюсера напали четыре болельщика. Сначала они поинтересовались у него, откуда он. Не дожидаясь ответа, фанаты попытались отобрать у россиянина микрофон и камеру. Продюсер оказал сопротивление, и завязалась драка. В результате журналисту сломали нос.

Что касается непосредственно матча, то он завершился крупной победой "Олимпиакоса". Греки отправили в ворота нашего клуба четыре мяча - 4:0. Ответная встреча состоится в следующий вторник. Отметим, что в случае поражения по итогам двух игр "Краснодар" продолжит выступление в еврокубках, но в Лиге Европы.

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